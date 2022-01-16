«Дайте нормально поесть Йосе!»: Валерия следит за фигурой Пригожина

Исполнительница Валерия всегда держит себя в форме. А недавно знаменитость занялась и мужем.

Певица Слава уже оценила преображение Пригожина. В гримерке после выступления исполнительница назвала Иосифа «красавчиком». А звездный продюсер отметил, что это все заслуга жены.

Валерия в самом деле с пристальным вниманием следит за тем, что ест Пригожин. Артистка опубликовала ролик, в котором показала завтрак возлюбленного. Валерия разрешила Иосифу полакомится любимым блюдом. Тем более, творога со сметаной не было в списке запрещенных продуктов Пригожина.

«Лер, можно хоть раз мне? Я люблю творог со сметаной… Можно мне, вот мой завтрак», – отметил Пригожин.

И все же Иосиф Пригожин, чтобы не сердить жену, заглянул в свой список запрещенных продуктов. Только потом продюсер с наслаждении позавтракал.

«Дайте нормально поесть Йосе! Хотя бы разок в неделю. И то, что хочется человеку», – возмутилась одна из поклонниц звездной четы.

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