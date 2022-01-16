Моргенштерн намекнул, что побывал с женой на роскошной вилле Дурова

Алишер и Дилара все еще находятся в Дубае.

Исполнитель Алишер Моргенштерн признался, что в последне время поменял круг общения. Впервые за долгое время знаменитость почувствовал себя бедным. Поскольку Моргенштерн увидел, как живут состоятельные люди в Дубае.

Моргенштерн и его жена намекнули, что стали частыми гостями в доме Павла Дурова. Диалара недавно опубликовала пост, в котором написала:

«Паша Дуров — топ, и его вилла тоже».

Позже бизнес-леди удалила публикацию из своего микроблога. После этого поклонники звездной четы заподозрили Дурова в дружбе с Моргенштерном.

О своих визитах на виллу Дурова сообщил и сам Моргенштерн.

«Я вчера пил вино на вилле у Паши Дурова, он просит передать вам, что стену не вернет уже», – спел в своем новом треке Моргенштерн.

Напомним, ранее Алишера Моргенштерна обвинили в продаже наркотических веществ в интернете. После этого артист вместе со своей женой Диларой улетел в Дубай.

И теперь Алишер запустил свое независимое СМИ. Telegram-канал «Не Моргенштерн» поддержала телеведущая Ксения Собчак.

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