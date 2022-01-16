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«Сочетание алчности с наглостью»: Отар Кушанашвили охарактеризовал работу Блиновской и Собчак

Телеведущий раскритиковал «Марафоны желаний» и другие продукты инфоцыганства.

«Сочетание алчности с наглостью»: Отар Кушанашвили охарактеризовал работу Блиновской и Собчак
Отар Кушанашвили. Фото: Instagram.com/otar.kushanashvili

Ведущий авторской программы на YouTube Отар Кушанашвили раскритиковал гуру личностного роста Елену Блиновскую. Знаменитость подчеркнул, что на ее фоне Ксения Собчак кажется умнее.

После скандального интервью Ксении Собчак с бизнес-леди Еленой Блиновской общесненность активно обсуждает инфоцыганство и бесполезность курсов личногостного роста.

Отар Кушанашвили заявил, что не уважает продукт Елены Блиновской.

«На фоне омерзительной Елены Ксения — просто Дженнифер Энистон эпохи сериала «Друзья», — признался Отар в разговоре с sobesednik.ru.

Кушанашвили процитировал Чехова. По мнению журналиста, у писателя есть изречение, которые точно описывает деятельность современных инфоцыган:

«Сочетание алчности с наглостью при известной дозе производит на общество консолидирующее действие большой силы». Это и про Блиновскую, и про Собчак».

Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак заступилась за бизнесвумен Елену Блиновскую. Жена Константина Богомолова призналась, что не хотела выставлять создательницу «Марафонов желаний» в негативном свете.

Ксения отметила, что кадры в лодке ей особенно нравятся. А именно там Блиновская хотела плюнуть в лицо Собчак.

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«Марафон желаний»Елена БлиновскаяинфоцыганеКсения СобчакОтар Кушанашвилироссийские телеведущие