Телеведущий раскритиковал «Марафоны желаний» и другие продукты инфоцыганства.

Ведущий авторской программы на YouTube Отар Кушанашвили раскритиковал гуру личностного роста Елену Блиновскую. Знаменитость подчеркнул, что на ее фоне Ксения Собчак кажется умнее.

После скандального интервью Ксении Собчак с бизнес-леди Еленой Блиновской общесненность активно обсуждает инфоцыганство и бесполезность курсов личногостного роста.

Отар Кушанашвили заявил, что не уважает продукт Елены Блиновской.

«На фоне омерзительной Елены Ксения — просто Дженнифер Энистон эпохи сериала «Друзья», — признался Отар в разговоре с sobesednik.ru.

Кушанашвили процитировал Чехова. По мнению журналиста, у писателя есть изречение, которые точно описывает деятельность современных инфоцыган:

«Сочетание алчности с наглостью при известной дозе производит на общество консолидирующее действие большой силы». Это и про Блиновскую, и про Собчак».

Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак заступилась за бизнесвумен Елену Блиновскую. Жена Константина Богомолова призналась, что не хотела выставлять создательницу «Марафонов желаний» в негативном свете.

Ксения отметила, что кадры в лодке ей особенно нравятся. А именно там Блиновская хотела плюнуть в лицо Собчак.

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