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Что за милый полосатик! Дочь Кудрявцевой в костюмчике с принтом «райе» устроила с мамой обнимашки на публике

Малышка Маша растет милым и непосредственным ребенком.

Что за милый полосатик! Дочь Кудрявцевой в костюмчике с принтом «райе» устроила с мамой обнимашки на публике
Лера Кудрявцева с мужем и дочкой. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева организовала этой зимой себе и дочке Маше рождественские каникулы в Дубае. Звезда много гуляла со своей наследницей, наслаждаясь местными красотами.

В личном блоге ведущая обнародовала фото, сделанное на побережье Персидского залива во время вечерней прогулки.

Кудрявцева утеплилась с дочкой в трикотажные брючные костюмы. Сама примерила черный комплект, а наследницу облачила в разноцветный наряд с полосатым принтом «райе». Машенька нежно обняла мама за шею, прижавшись к ней щечкой.

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: instagram.com/leratv/

«Лера, вы очень красивая, молодая, и вообще классная! Спасибо вам за Машу!», «Милашка малышка», «Машуля — позитивчик маленький. Так хочется чаще видео с ней видеть», «Какая же она у вас прелесть», — написали люди в комментариях.

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