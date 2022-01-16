«Ляжки худосочные»: Асмус приподняла платье, со всем эротизмом щегольнув крепкими бедрами

Пока резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов отлеживался в больнице с большой температурой, его бывшая жена Кристина Асмус с дочкой Анастасией с помпой и шиком отдыхали в Дубае.

В своем микроблоге актриса из фильма «Текст» похвасталась тем, что встретила Новый год в шикарном пятизвездочном отеле. Видимо, о юмористе Асмус совсем не переживала. Да и к чему? За комиком теперь ухаживает его молодая невеста.

Так, 28-летняя Екатерина Ковальчук окружила приболевшего Харламов заботой и любовью. Правда потом он попал в больницу под капельницы.

Тем временем, Кристина постит в микроблоге соблазнительные фото, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Актриса приподняла платьице, сверкнув крепкими бедрами в самой сексапильной позе, кокетливо притупив глазки.

«Обнаженная сладость!», «У Харлаши червячок затрепетал?», «Хороша шалунья! В чулках была бы еще сексапильней», «Несите огнетушитель! Горячо, эротизм позы зашкаливает», «Так скромно и деликатно щегольнула тем, что снизу», «Ляжки худосочные», «Не кормят? Гарик-то хот-догами питается», «Крепкая внутренняя часть бедра — соблазнительно», «Зачем так ноги растопырила?» — пишут фолловеры.

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