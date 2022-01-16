А сама «кайфует»: дочь Шукшиной рассказала, как мама и бабушка оценили ее трансформацию в маскулинность

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубова не на шутку увлеклась бодибилдингом. Сейчас ее внушительным мышцам могут позавидовать даже мужчины. Наследница знаменитой династии не скрывает, что на пляже она практически всегда в центре внимания.

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В передаче «Звезды сошлись» на НТВ она призналась: «Я к этому очень долго шла и кайфую от того, что делаю». Однако многие ее подписчики в Instagram, где она выкладывает снимки из спортзала, вовсе не в восторге от маскулинного вида Анны.

«Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость… Но в моих глазах это ужасно», «Ужас, Анна», «Зачем?», «Халк», — пишут в комментариях личного блога Трегубовой.

С трудом терпят изменения во внешности родственницы Мария Шукшина, мама Анны, и Лидия Федосеева-Шукшина, ее бабушка.

«Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти», — рассказала она на шоу.

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