Как Екатерина Волкова стала «знаменитой мамой» еще до рождения ребенка
Видео
Как приготовить тушеные осьминоги с овощами и маслинами
Видео

А сама «кайфует»: дочь Шукшиной рассказала, как мама и бабушка оценили ее трансформацию в маскулинность

Анна Трегубенко серьезно занялась бодибилдингом.

А сама «кайфует»: дочь Шукшиной рассказала, как мама и бабушка оценили ее трансформацию в маскулинность
Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубова не на шутку увлеклась бодибилдингом. Сейчас ее внушительным мышцам могут позавидовать даже мужчины. Наследница знаменитой династии не скрывает, что на пляже она практически всегда в центре внимания.

В передаче «Звезды сошлись» на НТВ она призналась: «Я к этому очень долго шла и кайфую от того, что делаю». Однако многие ее подписчики в Instagram, где она выкладывает снимки из спортзала, вовсе не в восторге от маскулинного вида Анны.

«Уважаю ваши желания и тем более терпение и настойчивость… Но в моих глазах это ужасно», «Ужас, Анна», «Зачем?», «Халк», — пишут в комментариях личного блога Трегубовой.

С трудом терпят изменения во внешности родственницы Мария Шукшина, мама Анны, и Лидия Федосеева-Шукшина, ее бабушка.

Анна Трегубенко. Фото: instagram.com/anna__shukshina/

«Родители — люди, в принципе, немножко другого времени. Когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, поэтому мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти», — рассказала она на шоу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Анна ТрегубенкоМария Шукшинановости goоgle