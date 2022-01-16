Папина гордость: Иван Жидков умилил фанатов снимком с подросшим сыном и дочкой от бывших жен

Иван Жидков является отцом двух детей. У него подрастает дочь Маша от актрисы Татьяны Арнтгольц и сын Степа от модели Лилии Соловьевой. Маше в этом году исполнится 13 лет, а Степе – пять.

Актер старается много времени проводить со своими наследниками. Накануне в своем инстаграме он разместил совместное фото с детьми. Фанатов умилил кадр.

«Какие они классные! Дай Бог им здоровья и побольше счастливых дней в жизни! Как Маша на вас похожа. Мне кажется, Маша похожа на маму», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Татьяной Арнтгольц Жидков развелся летом 2013-го после пяти лет брака. После он был в фактическом браке с Лилией Соловьевой. Они расстались летом 2018-го.

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