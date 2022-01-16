Осудили за жадность: Бородина нарвалась на скандал из-за хвастливого поста про свои дорогие вещи

Ксения Бородина рассказала подписчикам, что уже не знает, куда девать свои наряды.

Ксения Бородина не скрывает, что может многое себе позволить. Мало того – с удовольствием демонстрирует это публике в личном блоге.

Ведущая частенько делает видеораспаковку новых приобретений, подчеркивая брендовость и элитность купленной одежды и аксессуаров. Однако ее последние сообщения в Instagram вызвали бурю негативных эмоций у подписчиков. Звезда честно рассказала, что ее дом буквально забит дорогими нарядами, которые она не носит.

Фолловеры на видео отреагировали с энтузиазмом, заявили, дескать, а почему бы Бородиной не подарить ненужное им. Ксения ответила почитателям неожиданно резко.

«С каких вы думаете, что я обязана отдавать вам вещи? И таких сообщений уйма, у меня что, нет близких? Родственников? Я один раз это устроила, о чем очень пожалела. Пока все это отправила по всем городам, потом дергали каждую минуту, почему еще не пришло», — написала возмущенная ведущая в stories Instagram.

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