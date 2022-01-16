«Радости полные штаны»: Асмус с дочкой Харламова повеселилась на EXPO в Дубае

В канун Нового года Кристина Асмус отправилась с дочкой и племянницей в Дубай. Поездка по признанию актрисы, была спонтанной. Уже в пути Кристина определилась с отелем, в котором, к слову, выбрала номер с собственным бассейном на балконе.

В своем инстаграме Асмус поделилась кадрами, на которых запечатлелась вместе с дочкой Настей. Вместе они повеселились на EXPO, который в эти дни проходит в Дубае.

«Радости полные штаны», — подписала кадры Асмус.

Напомним, в начале января дочке Гарика Харламова и Кристины Асмус исполнилось восемь лет. Настя ходит во второй класс. Пара развелась в 2020-м году.

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