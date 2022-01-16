«Вылитая Варум»: Нурлан Сабуров предстал со своей женой-метиской на отдыхе

30-летний казахский комик Нурлан Сабуров стал знаменитым в России в 2014 году, когда начал выступать в проекте Stand Up на ТНТ. Юморист окончательно перебрался в Москву, но остался кумиром для своего народа тоже.

Сабуров частенько в своих стендапах рассказывает про детей Мадину и Тагира, а также жену Диану. Публике он поведал, что его избранница наполовину казашка и наполовину немка. А также расхвалил ее за необычную красоту.

В том, что избранница Сабурова обладает привлекательной внешностью, могут убедиться пользователи Instagram, где она ведет свой блог. Диана не часто выкладывает фото со своим супругом, но накануне она сделала исключение во время отдыха.

Диана Сабурова не стала раскрывать места своего отпуска, поставив на геолокации место – «Там, где тепло». Кто-то из фолловеров решил, что пара отдыхает в Арабских Эмиратах, а кто-то – в Южной Корее. Некоторые фолловеры сочли, что жена Нурлана Сабурова похожа на избранницу Леонида Агутина.

«Вылитая Варум», «На Анжелику Варум похожа», «Анжелика Варум в молодости», — написали пользователи Сети.

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