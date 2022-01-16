«Вaños – это туалет!»: Хилькевич с торчащими трусами и большим лифчиком удивила нелепой фотосессией в Доминикане

Анна Хилькевич улетела с детьми на каникулы в Доминикану, радуя с теплых берегов своих подписчиков горячими пляжными фотографиями. В свои 35 лет звезда сериала «Универ. Новая общага» сохранила прежнюю хрупкую фигуру и упругие формы.

Однако далеко не все снимки актрисы по-доброму впечатлили ее фолловеров. На одном из кадров знаменитая блондинка предстает на фоне таблички «Вaños» в купальнике, который явно ей велик – и лифчик, и трусики топорщились на стройном теле знаменитости.

«Сеньорита Анос выбрала себе длительный зимний отдых с детьми. Оксюморон», — подписала Анна Хилькевич фотографию в своем Instagram.

«Синьорита Аньос, вы только никому не говорите, что baños — это туалет по-испански!», «Какой-то странный купальник. И бюст, и плавки сзади торчат», «Трусики не по размеру», «Ну и поза для фото, и поворот головы», «Главное, чтоб никто не знал, что baños — это туалет!», «Вaños — это туалеты! Это первое что должен знать турист», «Немного осанка страдает», «А что с попой? Где она?» — удивились поклонники в комментариях.

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