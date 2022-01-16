Повзрослевшая «Маша» из «Ворониных» в наряде куколки-отличницы устроила волнительное секси-позирование на фоне Давы

Мария Ильюхина, сыгравшая Машу Воронину, дочь Кости и Веры, в сериале «Воронины», стала совсем взрослой девушкой. Да к тому же – красавицей.

Актриса засветилась также в сериалах «Бомбила», «Мамочки», «Деффчонки», занимается художественной гимнастикой, является кандидатом в мастера спорта.

Спортивный образ жизни отлично сказывается на фигуре Марии, которую юная знаменитость с удовольствием демонстрирует в личном блоге.

Отдыхая на башне «Федерация» в Москва-Сити, артистка в кукольном розовом секси-наряде с мини-юбочкой и скромных очках устроила эротичное позирование, сверкая упругими бедрами. Примечательно, что в кадр попало изображение бывшего бойфренда Ольги Бузовой – рэпера Давы.

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