Притягивает взгляды: Рудова в облегающем комбинезоне показала, как на самом деле выглядит ее упругий «орех»

Наталья Рудова — большая поклонница спорта. 38-летняя актриса следит за своей фигурой и любит кардиотренировки. Именно поэтому в ее квартире появилась беговая дорожка.

Во время занятий Наталья облачилась в облегающий комбинезон серого цвета, который подчеркнул все изгибы ее точеной фигуры. Кадрами она поделилась в своем инстаграме. Особый акцент блондинка сделала на свой «орех».

Фанаты как обычно засыпают Рудову комплиментами в комментариях.

«Хороша! Красивая! Огонь», — пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Рудова высказалась о взаимоотношениях с Дмитрием Нагиевым. Вместе актеры отработали на съемочной площадке комедийного фильма «Свингеры», который на днях вышел в широкий прокат.

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