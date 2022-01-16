«Одиночество тоже праздник»: Григорий Лепс погрустил в ресторане за наполненным бокалом

В конце прошлого года Григорий Лепс вновь стал холостяком. В браке с Анной Шаплыковой артист прожил 20 лет. Танцовщица родила ему троих детей, в том числе долгожданного сына Ваню. Что стало причиной развода – стороны не говорят. В Сети ходит много слухов об изменах как Лепса, так и его теперь уже бывшей жены.

Новогодние праздники Лепс провел в Европе со старшей дочкой от первого брака Ингой. А накануне в своем инстаграме опубликовал снимок, на котором запечатлелся сидя в московском ресторане. На столе стояли пустые приборы и наполненный бокал.

«Одиночество тоже праздник», — написал Лепс.

Напомним, недавно в разводе Лепса стали винить телеведущую Юлию Барановскую. Ранее она опровергла эти домыслы.

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