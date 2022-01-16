«Безумно обаятельный»: Рудова высказалась о своих взаимоотношениях с Нагиевым

На днях в Москве состоялась премьера комедии «Свингеры», где одну из главных ролей сыграла Наталья Рудова. Работал на съемочной площадке и Дмитрий Нагиев. В своем инстаграме 38-летняя актриса рассказала о своих впечатлениях о работе с актером.

Так как о личной жизни блондинка ничего не говорит, то ей периодически приписывают романы с самыми разными мужчинами шоу-бизнеса. Не минула эта «участь» и Нагиева. Однако актриса заверила, что расценивает его, как коллегу.

«Большой профессионал. Очень умный мужчина при этом безумно обаятельный. Приходите на нашу комедию «Свингеры», — сказала Рудова.

Напомним, Наталья Рудова получила популярность в 2000-х, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день». Позже актриса снималась в «Универе» и других комедийных лентах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.