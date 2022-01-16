Сама нежность: невестка Наташи Королевой показала, как весело проводит время с ее сыном

Пока Наташа Королева и Тарзан отдыхают на побережье Атлантического океана, ее сын Архип и Мелисса Волынкина развлекаются в Москве. В своем микроблоге бывшая стриптизерша показала кадры, на которых запечатлелась с 19-летним возлюбленным. Судя по всему, пара решила развлечь себя, посетив общественное место.

«Я не серьезный, я вежливый», — сказал на кадрах Архип, нежно прильнув к своей избраннице.

Напомним, с Мелиссой Волынкиной Архип обручился в начале прошлого года. пара живет в загородном особняке певицы, заняв мансардный этаж. Недавно Наташа Королева устроила Мелиссу на новую работу. Теперь она визажист. Хотя родители Архипа до сих пор против его жениться. И артистка, и танцор считают, что их сыну еще рано жениться.

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