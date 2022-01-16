«Такое чудо»: Борис Корчевников показал, кто ждет его дома

Недавно Борис Корчевников получил награду за вклад в развитие духовной культуры. У телеведущего есть настоящая армия фанатов, которые рады такому успеху. Но многие из них переживают за личную жизнь звезды. К своим 40-ка годам он до сих не женат.

Накануне Борис опубликовал фото в своем инстаграме, показав, кто встретил его дома.

«Вот такое чудо вдруг встретило меня в дверях дома. Дело было ночью. Он загулялся и потерялся. Мы подружились. Хозяин, слава Богу, на следующий день нашелся», — написал Корчевников.

Фанаты поблагодарили Бориса Корчевникова за то, что у его очень доброе сердце.

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