Счастье в глазах: Нонна Гришаева показала редкий кадр с молодым мужем

Нонна Гришаева счастлива в браке с молодым мужем. Александр Нестеров младшее ее на 12 лет. В эти дни пара отдыхает в Таиланде, а в своем инстаграме звезда делится кадрами из отпуска.
Редкое фото с мужем вызвало бурю эмоций среди фанатов актрисы. Таким образом она поздравила своих подписчиков со старым Новым годом.
«Классные вы! Как у вас там тепло и уютно! Очень радуют ваши фото!» — писали пользователи Сети.
Напомним, Нонна и Александр поженились в 2006 году. 50-летняя звезда экрана и 38-летний актер воспитывают сына Илью, который появился на свет в 2006 году. От первого брака у Нонны есть дочь Анастасия, сейчас ей 25 лет. Первым мужем Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.