«Чтобы творить»: оставшаяся с тремя детьми Малькова рассказала, что ее вдохновляет после развода

Новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков – многодетный отец. С матерью своих детей – Светланой он развелся в прошлом году. Художница осталась жить в Словении с тремя младшими детьми, а старший их сын переехал в Москву.

В своем инстаграме Светлана Малькова рассказала, что ее вдохновляет после развода.

«Как творческая личность, я черпаю вдохновение, чтобы творить. Больше всего меня вдохновляют: мои дети, горы, возможность дарить любовь и ваша любовь», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана Малькова признавалась, что зарабатывает на жизнь тем, что дает уроки рисования и убирает апартаменты. А в канун Нового года она получила долгожданные алименты на троих детей.

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