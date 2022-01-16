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«Просто бомба»: Макееву с округлившимся животиком заподозрили в беременности

Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

«Просто бомба»: Макееву с округлившимся животиком заподозрили в беременности
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan/

В прошлом году Анастасия Макеева обрела свое долгожданное женское счастье. Она вышла замуж за бизнесмена-строителя Романа Малькова. Пара мечтает о совместных детях, хотя ранее актриса заявляла, что у нее были проблемы с зачатием.

Накануне в своем инстаграме Анастасия поделилась кадрами, на которых дефилировала в силуэтном платье. Поклонники заметили, что у актрисы округлился животик.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan/

«Это просто бомба! Очень круто выглядите! Это просто великолепно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, осенью прошлого года Анастасия Макеева увлеклась изучением квантовой психологии, а недавно сообщила, что может сама консультировать фанатов по всем вопросам в этой сфере.

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