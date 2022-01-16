«Я так больше не смогла»: Гоар Аветисян бросил муж во время сложного периода

Популярный визажист Гоар Аветисян рассказала, что на самом деле произошло между ней и возлюбленным. Оказалось, муж знаменитости ушел от нее после очередной операции.

Блогер отметила, что муж оставил ее во время сложного восстановления после хирургического вмешательства. Но Гоар не жалеет об этом.

«Я так больше не смогла. До последнего верила, что наш союз будет до самой старости, и как круто, когда люди полные противоположности друг друга. Но, как показала жизнь — без поддержки, любви, заботы и ласки угаснет даже самое яркое солнышко. Декабрь был для меня самым судьбоносным месяцем, так как с первого числа у меня начались осложнения после операции, и некоторые горе-врачи писали и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», – вспомнила Гоар.

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«Что происходило со мной ? Я в целом подводила итоги и сама себе сказала, что моя жизнь была классной, но так быстро?! Я же не увидела, как Гаспар пойдет в первый класс, как влюбится и женится? И это предавало мне сил»», – рассказала Аветисян в своем микроблоге.

Аветисян поблагодарила Григоряна за прожитые годы:

«Для меня, как для человека, для которого семья превыше всего — это огромная потеря и разбитые надежды и крылья. Безумно благодарна Сергею за главный смысл жизни — Гаспарчика. Но дальше я одна, мне не привыкать».

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