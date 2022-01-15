«Вы снова женаты?»: Александр Кержаков показал семейные нежности

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков разместил в личном микроблоге снимок семейной идиллии.

Футболист давно не делился подробностями личной жизни. Последней законной женой знаменитости была модель Милана Тюльпанова. От Кержакова у блогера есть сын Артемий.

Также у спортсмена были отношения с бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова – Екатериной и студенткой Санкт-петербургского университета экономики и финансов Марией Головой. От этих браков у Кержакова родились сын Игорь и дочь Дарья.

На удивление поклонников Кержаков недавно показал прогулку со своей новой семьей.

«Кержаковы на Покровской», – прокомментировал Кержаков свежее фото.

Фолловеры острили под фото множество вопросов. Фанаты Кержакова интересовались, кем приходится Александру девушка на фото.

«Кержаковы? Другая девушка уже», «Вы снова женаты?», «Какие светлые у всех лица и добрые глаза», «Красивые и счастливые лица», – написали поклонники футболиста.

Напомним, что другого футболиста повысили. Андрея Аршавина сделали заместителем генерального директора «Зенита».

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