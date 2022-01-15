«Очень неприятно было узнать»: Авраам Руссо негодует из-за потери важного иска в суде

Исполнитель Авраам Руссо сообщил, что в суде потеряли исковое заявление исполнителя. Из-за этого сорвалось разбирательство по делу об избиении артиста.

Напомним, в середине нулевых на Авраама Руссо было совершено покушение. Певец до сих пор лечит последствия нападения. Руссо обвиняет в содеянном предпринимателя Тельмана Исмаилова и продюсера Иосифа Пригожина.

Артист планировал прийти на судебное разбирательство в ближайшее время. Руссо добился пересмотра его дела. Однако в суде потеряли иск.

«Я не адвокат, не судья и не прокурор, чтобы озвучить что-то. Я человек пострадавший. Не хочу мстить, моя вера не позволяет даже думать об этом. Я ищу справедливость. Дело уже доказанное — не мы это сделали в свое время, а суд. Самое главное теперь, чтобы мой обидчик во всем признался и все рассказал», – заявил Руссо.

«Мы все живем под одним небом. Сколько они меня мучили меня, я прошел через ад! Жизнь у меня одна. Зачем мне бояться кого-то? В конце-концов, должна же быть справедливость. Об опасности не думаю. Но мы должны беречь себя. Очень неприятно было узнать о ситуации в суде. Судья сказала, что у нее плохие работники. Очень сожалею, что все так произошло. Хочу, чтобы беспорядок был исправлен», – добавил артист в разговоре со starhit.ru.

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