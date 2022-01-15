Вероника освоила самокат: Проскурякова в брюках в цветочек отметилась на променаде с дочкой в Дубае

Певица приехала с мужем и наследницей на курорт.

Юлия Проскурякова уже 11 лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Певица подарила избраннику дочку Веронику. Малышке уже шесть лет. Родители часто хвастаются ее достижениями.

Она любит дефилировать в модных нарядов. Николаев в прошлом году даже оказался с наследницей на одной сцене. Малышка вышла, чтобы поддержать папу. Это зимой Проскурякова каталась на катке и отметила Новый год в гостях у Аллы Пугачевой.

А вот в январе Проскурякова уехала отдыхать с мужем и дочкой. Они вслед за Агатой Муцениеце и Лерой Кудрявцевой оказались в Дубае. В соцсети певица поделилась кадрами с отпуска. Она решила поделилась кадрами с променада.

Артистка предстала в футболке и черных брюках с цветочным принтом. Она позировала на одной из самых знаменитых улиц города. А вот маленькая Вероника каталась на самокате. Она была в ярких лосинах и лонгсливе.

«Дубай, Дубай! Какой же ты прекрасный! С Игорем Николаевым и Вероникой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие поделали ей хорошего отдыха. «Красотка моя, какая уже большая!», «Только приехали, а уже загорелые щеки», «День рождения маэстро будет в прекрасном Дубае! Супер!», «Никуша, как ловко управляется, молодчина!», «Гонщица», «Какие вы красивые» — прокомментировали пост подписчики.

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