«На глазах у подруг повалил на пол»: победительницу «Красы России» избили в столичном ресторане

Стало известно, что «Краса России-2021» Екатерина Вельмакина была избита во время празднования старого Нового года в одном из столичных заведений.

Модель вместе с подругами пришла в караоке. Девушка отдала за столик 28 тысяч рублей и хотела весело провести время. Однако вечеринка обернулась для красавицы побоями.

«В тот вечер мы с подругами отдыхали в караоке, как и все гости, исполняли песни в порядке очереди. В какой-то момент за одним из соседних столиков расположилась компания, которая стала нарушать установленные правила. Они пели безлимитно, пока все остальные терпеливо ждали. Спустя полчаса такой ситуацию я поинтересовалась у ведущего, с чего вдруг такие преференции этому столику? На что услышала ответ: «Это столик учредителей». То есть мы, гости, заплатив 28 тысяч рублей за три часа, рядом с хозяевами оказались абсолютно бесправны», — заявила Екатерина.

Модель отметила, что никто ей не мог помочь. Нападавший был сильнее. Он стал жестоко избивать хрупкую Екатерину.

«Он сходу дал мне пощечину. Я этого совершенно не ожидала, из глаз хлынули слезы, со мной случилась истерика. Но когда я выбежала в холл заведения, этот человек меня догнал и на глазах у подруг повалил на пол, став избивать руками по лицу и голове. Помочь мне было некому: если бы девушки вмешались, им бы тоже досталось», – поделилась «Краса России».

Екатерина обратилась в правоохранительные органы, а также сняла побои в медкабинете. Однако модель переживает, что нападавшему все сойдет с рук.

«Боюсь, что мое дело вообще могут спустить на тормозах. Ведь как мне сказали, избивший меня мужчина — это и есть хозяин заведения», — призналась Екатерина в разговоре с kp.ru.

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