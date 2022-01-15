«Начались маленькие манипуляции»: Лера Кудрявцева сообщила о кризисе трехлетнего возраста у дочери Маши

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева показала умилительный ролик с участием дочери Маши. Знаменитость отметила, что у девочки наступил кризис трех лет.

Кудрявцева не могла понять, почему у Маши резко испортилось настроение на прогуле в Дубае. Малышка устроила истерику и требовала отпустить ее погулять без сопровождения родителей.

«Кризис трехлеток. Есть ли он? Да, есть! Обиды, слезы, если что-то происходит не по его. Как найти грань, чтоб не усугубить обиду и в то же время дать понять, что родителей надо слушаться. С трех лет я начала расставлять осторожно границы. Маша прочухала это, и начались маленькие манипуляции. Ведем беседы и приходим к общему знаменателю. Как у вас мамочки с этим?, – заявила Кудрявцева.

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«Как грамотно она выражается. Умненькая девочка», «Такая интересная», «Маленькая бунтарка», «Красивая малышка», «Маша прелесть», «»Характер! Взрослая! Лапуля!», – восхитились поклонники Кудрявцевой дочерью телеведущей.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева показала, как дочка резвится в воде. Маша уже не боится воды и купается без спасательного круга.

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