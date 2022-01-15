Словно старушка: Клава Кока с тростью и травмированной ногой запечатлелась в Испании

Артистка бросила Ольгу Бузову в Куршавеле и улетела к друзьям.

Исполнительница Клава Кока разместила в личном микроблоге кадры из Испании. Знаменитость прилетела туда с перебинтованной ногой.

После новогодних корпоративов и концертов Клава отправилась в отпуск. Певица выбрала путешествие по Европе. Блондинка начала с дорогого курорта Куршавель. Вот только у артистки все пошло не по плану.

Напомним, ранее Клава Кока получила травму во время спуска на горнолыжном курорте. Знаменитость отдыхала в Куршавеле с Ольгой Бузовой. Каждый день Клава осваивала катание на сноуборде. Однако это закончилось для артистки довольно плачевно.

Уже с травмированной ногой Клава посетила Швейцарию, а затем прилетела в Испанию. Там Клава позировала с тростью.

«Пусть нога быстрее заживает», «Без алкольвицы веселее», «Хоть и побитая немного, хотя бы отдохнувшая», «Ты такой пупсик!», «Поправляйся скорее», – поддержали Клаву ее поклонники.

К слову, Ольга Бузова тоже не скучает без Клавы Коки. Телеведущая провожает Куршавель танцами и дорогим шампанским.

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