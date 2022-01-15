«Две великолепные пары!»: Тарасова высказалась о победе российских фигуристов на чемпионате Европы

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду в Таллине. Серебро также завоевала пара из России. За их прокатом Татьяна Тарасова наблюдала из больницы.

Татьяна Тарасова в последнее время часто жалуется на здоровье. Она не могла присутствовать на съемках финала шоу «Ледниковый период», так как была в больнице.

Новый год ей удалось встретить дома, но недавно ее снова госпитализировали. Несмотря на трудности, она следит за происходящим на соревнованиях по фигурному катанию. Накануне она похвалила Марка Кондратюка, который победил в мужском одиночном катании на чемпионате Европы.

А 15 января из Таллина снова пришли радостные известия. Ученики Александра Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на этом же чемпионате. Серебро завоевала еще одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин.

Первым прокомментировал их прокат тренер. Он признался, что еще есть над чем работать. А вот Тарасова поздравила их и похвалила. Она также затронула тему Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине.

«Я горжусь, что у нас в стране есть две такие великолепные пары! Получила невероятное удовольствие, наблюдая за прокатами! Многие гадают, что будет на Олимпиаде. Не будем пока заглядывать в будущее, главное, что мы уверены, наши ребята выступят великолепно, представят нашу страну достойно! Поздравляю Сашу и Ваню, Вику и Никиту, всех тренеров!» — написала Тарасова в соцсети.

Поклонники тоже поздравили спортсменов. Многие отметили, что равных фигуристам из России практически нет, так как их катание с каждым раз все больше впечатляет судей.

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