Счастье в глазах: Орбакайте в черном платье предстала в объятиях Земцова в Майами

Кристина Орбакайте является одной из самых известных певиц в России. Она с юных лет играет в кино и выступает на сцене. Кристина признавалась, что благодаря маме Алле Пугачевой еще совсем юной участвовала в «Песне года».

Со временем она стала еще и совмещать карьеру с материнством. У Орбакайте есть сын Никита от Владимира Преснякова, а также Дени от бизнесмена Русалана Байсарова. А теперь с мужем Михаилом Земцовым она растит дочку Клавдию.

Еще недавно артистка была в Москве. Она снималась в кино и новогодних шоу. А вот Рождество певица отметила в Майами. Она отдыхает там с семьей. Ранее Орбакайте показала, как старший сын и дочка играют на пианино.

А 15 января она отпраздновала день рождения мужа. Звезда поделилась редкими кадрами, на которых Земцов ее нежно обнимает и целует. Певица была в черном платье с оборками.

«С днем рождения, любимый!» — написала она.

Накануне артистка устроила застолье. Там отметился и Никита Пресняков, и Филипп Киркоров, который тоже отдыхает в США. В ресторане они собрались с близкими и друзьями. Поклонники восхитились парой, которая даже оделась в одной гамме.

«Так трогательно! Вы шикарная пара», «Какие красивые. Прекрасная пара», «Замечательные фотографии! Такие живые и пронизанные любовью», «Красивейшая пара планеты!», «Кристиночка, вы такая красивая пара!», «Какая крутая компания у вас», «Классно, что Никита приехал», «Пусть вашу любовь никогда ничто не разрушит. Вы так гармоничны, доченька красавица», — прокомментировали пост подписчики.

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