«Парень лишился дара речи»: Нетребко в черном купальнике оголила свои изящные формы

50-летняя оперная певица побывала в комнате с температурой минус 110 градусов. Она устроила соблазнительные танцы, не скрыв свои прелести.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она давно живет в Вене, где у нее есть квартира. Артистка за свою карьеру обзавелась коллекцией платьев и туфелек.

Часть своего гардероба она хранит в Нью-Йорке. Примечательно, что обычно Анна выбирает яркие образы не только для выступлений, но и для прогулок. Она умело скрывает изъяны фигуры.

Еще недавно Нетребко проводила время в Москве. Она гуляла с родными по заснеженной столице. Теперь певица отдыхает в Австрийских Альпах. Она призналась, что некоторое время проведет в детокс-клинике. Артистка уже успела поплавать в бассейне в горах. А теперь она устроила себе креоновую терапия. Анна запечатлелась в черном купальнике и шапке с варежками. Она зашла в комнату, где стала танцевать на морозе. При этом звезда засветила свое декольте.

Работник клиники смутился, когда артистка его обняла. Нетребко выбежала их комнаты, засветив свою фигуру во всей красе. Она без стеснения позировала в купальнике.

«Креоновая терапия — или 3-х минутный танец в комнате с температурой минус 110 С! Почему танец? — Да потому, что иначе не выдержать. Холода на чувствуется, но кожу жжет! Потом бодренький такой летаешь», — заявила звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие посчитали, что она находится в отличной форме. «Ничего себе», «Анна, вы просто бомбическая», «Анечка, вы фантастическая!», «Анна! Все новые вершины покоряете!», «Какая красивая», «Ну, вы отчаянная», «Какие формы», «Ну вы просто сногсшибательная», «Парень лишился дара речи», «Просто забыла постареть», — прокомментировали пост подписчики.

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