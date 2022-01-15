«Хайп или реально?»: автор хита «Щека на щеку» Шарлот напугал поклонников сообщением о смерти

Автор хита «Щека на щеку» Шарлот сообщил поклонникам о смерти в личном блоге. В stories исполнителя появилась надпись на черном фоне с годами жизни.

«R.I.P. 1998-2022», — опубликовано в Istagram исполнителя.

Поклонники Шарлота обеспокоены, что случилось с их любимцем. Большинство не может поверить, что могло случиться самое страшное. Некоторые предложили теорию, что исполнитель просто перестанет работать в привычном формате и появится что-то новое.

«Возможно R. I. P старый Шарлот. И после этой даты будет что-то новое. Искренне в это верю, друг», «Хайп или реально?», «Я очень жду, возвращайся», — пишут поклонники под последним постом Шарлота, который был опубликован еще в конце 2020 года.

Официального подтверждения или опровержения информации о смерти исполнителя до сих пор нет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.