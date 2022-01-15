Для сравнения: Лобода показала, как выглядит в одном и том же купальнике на фото и видео

Светлана Лобода выступает на сцене много лет. Она ездила на «Евровидение», где сразила публику не только фигурой, но и игрой на барабанах. Спустя годы блондинка по прежнему может похвастаться точеными формами.

Она стала мамой дочек Евангелины и Тильды. Примечательно, что даже в 39 лет артистка то и дело демонстрирует свою красоту и носит женственные наряды. Она выступает в пикантных образах на сцене.

Этой зимой многие звезды улетели отдыхать в теплые края. Лобода ранее поделилась пляжным кадром с дочками. Она пока скрывает лицо Тильды, но кроха быстро растет.

А вот теперь певица покрасовалась на курорте в мерцающем мини-бикини. Сначала она позировала для фото, демонстрируя стальной пресс. Потом Светлана запечатлелась на камеру, грациозно позируя на софе. Она блеснула стройными ногами и рельефными бедрами.

«Хорошо», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие также убедились в том, что она не пользовалась фотошопом. «Чувственная и прекрасная», «Кукла Барби», «Ауф, какой стан», «Ножки такие красивые», «А пирожок прикрыла», «Просто роскошная», «Не могу налюбоваться», «Хочется вас видеть такой всегда», «А пирожок прикрыла», «Какая горячая», — прокомментировали пост подписчики.

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