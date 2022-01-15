Вертикальный шпагат без труда: Агата Муцениеце похвасталась растяжкой дочери

Мия Прилучная на отдыхе с родительницей удивила акробатическими навыками.

Актриса Агата Муцениеце после участия в проекте «Ледниковый период» может похвастаться стройной фигурой. Знаменитость на отдыхе с детьми разгуливает в ярких купальниках. А недавно артистка станцевала в одном из них.

Примечательно, что дочь Агаты не осталась в стороне и присоединилась к танцевальному номеру мамы. Мия удивила поклонников родительницы восхитительной растяжкой.

Малышка подняла ногу в сторону. Прилучная встала в вертикальный шпагат, пока ее мама в голубом пляжном наряде исполнила восточный танец.

Агата Муцениеце выбрала модное музыкальное сопровождение для семейного номера. Песня Славы Марлоу «Ты горишь как огонь» играла, пока артистка танцевала. К слову, в какой-то момент трек превратился в восточную композицию.

«Восточные красавицы», «Какая Мия молодец!», «Мия, как мамочка, пластичная и стройная», «Вот это грация!», «Растяжка просто огонь», – написали поклонники Муцениеце.

Напомним, ранее Агата Муцениеце воссоединилась с бывшим мужем Павлом Прилучным на празднике в честь девятого дня рождения сына Тимофея.

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