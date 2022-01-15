Мясников и Рожков вернулись на афиши: Исаев проанонсировал концерты «Уральских пельменей»

Шоумен Сергей Исаев в сторис Instagram проанонсировал ближайшие концерты юмористической команды «Уральские пельмени». Они состоятся в Екатеринбурге с 10 по 13 февраля.
Любопытно, что на афишах снова появились звезды команды Вячеслав Мясников и Андрей Рожков.
Ранее Вячеслав Мясников жаловался, что его либо изображают на афишах совсем маленьким в углу, либо вообще убирают из афиш.
Напомним, что Вячеслав Мясников и Андрей Рожков выступают отдельно от основного состава «Уральских пельменей». Их шоу называется «Ваши пельмени». При этом в Екатеринбурге они дают концерты вместе с командой, когда записываются программы для канала СТС.
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