«Свадьба» Киркорова и Давы аукнулась: зритель хочет взыскать с «Муз-ТВ» 24 миллиона рублей

Валентин Семенов намеревается получить компенсацию за то, что увидел.

Зритель «Муз-ТВ» Валентин Семенов хочет взыскать с канала 24 миллиона рублей за «свадьбу» музыканта Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна, которую показали на всю страну летом прошлого года.

Семенов обратился в Басманный суд столицы. Любопытно, что изначально гражданин хотел взыскать с канала сто миллионов рублей за увиденное непотребство. Причем не в себе карман, а в пользу государства. Но суд не принял такие требования. Тогда зритель подготовил другое заявление — о компенсации морального вреда. И его в суде приняли.

В пресс-службе Басманного суда столицы отметили, что им действительно поступило исковое заявление от гражданина Семенова. В требованиях указана сумма в 24 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее каналу «Муз-ТВ» был выписан штраф в миллион рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей среди молодежи. Вскоре свое кресло покинул программный директор канала Андрей Разыграев.

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