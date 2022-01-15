Возраст – не помеха: семилетняя Настя Радзинская заработала за год 28 миллионов долларов

Девочке обещали трудную жизнь, а она попала в рейтинг Forbes.

Forbes включил семилетнюю Настю Радзинскую в топ-10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в мире. Блогер записывает ролики с ранних лет.

Отметим, что в прошлом году светловолосая девочка из Краснодарского края заняла седьмую строчку в рейтинге самых богатых видеоблогеров. А в этом году Насте удалось перепрыгнуть на одну строчку наверх.

Радзинская получила за свой канал на YouTube Like Nastya 28 миллионов долларов. А в прошлом году Настя заработала 18,5 миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.

Отметим, что родители девочки Юрий и Анна Радзинские создали канал для дочери с целью развития Насти. При рождении девочке поставили неутешительный диагноз – детский церебральный паралич.

Родителям Насти сказали, что девочка не будет ходить и говорить. Поэтому Радзинские решили развивать речь и актерские навыки дочери с помощью роликов на YouTube.

К слову, Настя – не единственный ребенок в списке успешных видеоблогеров. Десятилетний Райан Каджи из Техаса занял седьмую строчку. Примечательно, что предыдущие два года мальчик лидировал. За 2021 год Каджи заработал 27 миллионов долларов.

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