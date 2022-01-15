«Сарделька с горошком, томатный сок»: Сергей Безруков передал киноатмосферу столовой 1974 года

От таких кадров и ностальгии у многих может защемить сердце.

Актер Сергей Безруков в Instagram передал киноатмосферу столовой 1974 года. От таких кадров и ностальгии у многих может защемить сердце.

«Советская столовая. 1974 год. Приятного аппетита», — отметил актер, показывая, как было все в столовой в 1974 году.

На записи также можно увидеть тарелки с гречкой, яичницу, лимонад, коржики.

«Киноатмосфера 1974. Помните? Сарделька с горошком, томатный сок», — подразнил актер красивыми кадрами из прошлого.

Напомним, что Сергей Безруков – популярный российский актер. Он художественный руководитель Московского губернского театра.

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