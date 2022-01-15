«Ударил ее кулаками по голове, хватал за волосы»: популярного блогера избили в центре Москвы

Паула Петрас получила сотрясение мозга после встречи с другом в отеле.

Популярного трэвел-блогера Паулу Петрас жестоко избили в центре Москвы утром 15 января. Знаменитая путешественница отдыхала с другом в пятизвездочном отеле «Золотое кольцо». Пара находилась в одном гостиничном номере, где и завязался конфликт. Не известно, что не поделили постояльцы, но мужчина набросился на девушку, когда та еще находилась в постели.

«Он ударил ее кулаками по голове, хватал за волосы, а затем выкинул ее вещи в коридор. У Петрас есть подозрение на сотрясение мозга», — сообщают «Известия».

Паула Петрас ведет личный блог в Instagram о путешествиях. По признанию самой блогерши, она посетила 29 стран. На путешествия девушка зарабатывает брокерством элитной недвижимости в Москве.

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