Круассаны и свежие ягоды в Париже: Яна Рудковская показала королевский завтрак Саши Плющенко

Старший наследник звездного продюсера отдыхает от каждодневных тренировок во Франции.

Жена фигуриста Евгения Плющенко – Яна Рудковская – опубликовала в личном микроблоге кадры с видом на центр Парижа. Знаменитость отметила, что ее старший сын завтракал в дорогом номере французского отеля.

Яна Рудковская открыла для Саши Плющенко сказочный Париж. Помимо прогулок у Эйфелевой башни, старший наследник Плющенко насладился французской кухней.

Саша получил от люксового отеля на завтрак омлет, йогурты, лесные ягоды, свежевыжатые соки, сочные сосиски, мягкие круассаны. Все это наследник Рудковской мог съесть с видом на Париж.

Панорамные окна роскошного номера передавали красочный пейзаж столицы Франции.

«Завтрак в Париже, что может быть лучше в эти дни?», – похвасталась Рудковская.

«Сейчас слюной все обтекутся от такого завтрака: сосисочки, омлетик…», «У меня голова закружилась от просмотра такой съемки», «Золотой мальчик. Большой молодец. Приятного аппетита!», – написали фолловеры продюсера.

Напомним, ранее поклонники Яны Рудковской сравнили знаменитость со старшей сестрой Саши Плющенко. Звездный продюсер позировала на фоне Эйфелевой башни со своим маленьким фигуристом.

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