Кончаловский назвал жанр киноискусства, в котором лучше всего может проявить себя его сын

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram тепло поздравил сына с днем рождения. Его звездному наследнику Егору Кончаловскому исполнилось 56 лет. Он поделился снимком из детства сына.

По словам Андрея Кончаловского, Егор невероятно трудоспособен. При этом, как сказал режиссер, у наследника, что немаловажно, прекрасное чувство юмора.

«Уверен, что он может снимать прекрасные комедии. А ведь самое трудное на свете – это рассмешить человека. Напугать просто, заставить плакать тоже легко, а вот заставить человека рассмеяться очень сложно. С днем рождения, сын!» Андрей Кончаловский

Напомним, что Егор Кончаловский – известный режиссер, который в свое время пошел по стопам отца. Он снял такие картины, как «Антикиллер», «Антикиллер-2», «Побег», «На Луне».

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