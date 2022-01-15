«В шоу-бизнесе нет коллег»: Данко объяснил, почему Хлебниковой не помогут с ремонтом квартиры

По словам музыканта, все артисты между собой – враги.

Музыкант Данко заявил, что певице Марине Хлебниковой не стоит рассчитывать на помощь своих друзей из мира шоу-бизнеса. По его мнению, никто из них не скинется на ремонт ее квартиры, которая сильно пострадала от пожара.

«В шоу-бизнесе нет коллег. Есть скорее бизнес-партнеры. Все артисты между собой – дикие враги. Твой коллега скорее тебя затопчет, утопит, уничтожит, сделает все, чтобы ты просто исчез. Да еще и потом поржет над этим». Данко

По словам Данко, все звезды, которые ведут популярные программы и выступают на концертах, очень сильно боятся конкуренции. Со многими лично он перестал общаться. Данко заверил, что для Хлебниковой никто из артистов собирать деньги не будет, сообщает «Собеседник».

Ранее телеведущий Андрей Малахов предложил фанатам Марины Хлебниковой скинуться на ремонт квартиры звезды. Его предложение вызвало широкий общественный резонанс.

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