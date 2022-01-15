«Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой»: Лолита поддержала оскандалившуюся певицу

Лолита поддержала Ольгу Бузову, попавшую в очередной скандал. Артистка уверена, что отпуск и существует для того, чтобы расслабляться и пускаться во все тяжкие. Лолита рассказала, что и сама не против выпить на отдыхе и не видит в этом ничего позорного.

«Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер. Выпили бутылку вина. Хочу сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного. У меня челлендж: бухаю в поддержку Оленьки Бузовой», — заявила Лолита Милявская в своем Instagram.

Ольга Бузова сейчас отдыхает в Куршевеле. Певица проводила время вместе с Клавой Кокой, которая опубликовала видео с нетрезвой Бузовой в своем микроблоге. Юную певицу уже осудил Дима Билан, который назвал Клаву Коку «мелочной».

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