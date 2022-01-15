«Программа была лишена пошлости»: Анастасия Волочкова расхвалила ведущих «Что было дальше?»

Как отметила балерина, она с позитивным настроением ушла из студии популярного шоу.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что осталась в полном восторге от шоу «Что было дальше?», в котором она не так давно приняла участие.

«Программа была лишена пошлости, но она была смешной. Я с таким позитивным настроением ушла оттуда. Даже не хотелось покидать студию. Если ребята позовут меня еще раз, то я, конечно, приду, но мне для этого надо сначала вернуться в Москву». Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, она рада, что дает рейтинги каналам. По словам балерины, сейчас она отдыхает на Мальдивах с любимым человеком. Также звезда выразила низкий поклон «ребятам из «ЧБД». При этом танцовщица подчеркнула, что программу сама еще не смотрела, потому что плавает в море, сообщает nsn.fm.

Напомним, что выпуск «Что было дальше?» с Анастасией Волочковой только за первые стуки собрал более двух миллионов просмотров. На данный момент его посмотрели уже более двенадцати миллионов человек.

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