«Многие о таком могут только мечтать»: Волочкова объяснила, почему Сергей именно ее мужчина

Как отметила балерина, ей с любимым очень хорошо вместе.

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram объяснила, почему ей так хорошо вместе с новым бойфрендом – Сергеем. Как заверила балерина, она окружена вниманием и трогательной заботой каждый миг.

«Он просто необыкновенный и замечательный мужчина. Нам нечего скрывать, и мы щедро делимся красотой наших отношений. Многие о таком могут только мечтать! Разыскать нас можно на Мальдивах». Анастасия Волочкова

Как отметила Анастасия Волочкова, она обязательно вернется в Россию. Это случится ближе к ее дню рождения – 20 января. Прим этом балерина подчеркнула, что вместе с Сергеем она всего три недели. Однако уже умудрились испытать «такой всплеск эмоций, который не испытывают многие пары, живущие в браке десятилетиями». Волочкова заметила, что быть любимой ей нравится. Она желаем всем счастья.

Напомним, что Анастасия Волочкова познакомилась с Сергеем на записи программы «Давай поженимся!». Он сразу смог покорить ее сердце и вскоре пара отправилась в отпуск на Мальдивы.

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