Как обмануть любимую: Рожков из «Уральских пельменей» поделился «лайфхаком для женатиков»

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram разместил забавный ролик. Он показал, как женатые мужчины могут обманывать своих жен и сохранять при этом деньги у себя в кошельке.
«Лайфхак для женатиков», — подписал видео Андрей Рожков.
На кадрах видео можно увидеть, как Рожков созванивается со своей вымышленной женой. Она говорит: «Денег мне переведи на карту. Мне не хватает».
«Слышно что-то плохо тебя. Алло, алло, алло», — произносит Андрей Рожков и якобы в этот момент телефон у него зависает. Сам Рожков на несколько секунд замирает.
«Я говорю. Денег мне скинь на карту, Андрей! Андрей? Алло. Блин, сейчас вообще завис», — произносит жена Рожкова и кладет трубку.
«Все погнали», — говорит Андрей Рожков в конце видео.
Напомним, что Андрей Рожков сейчас вместе с коллегой Вячеславом Мясниковым выступает в шоу «Ваши пельмени». С основным составом юмористической команды он пересекается лишь на записях концертов для канала СТС.
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