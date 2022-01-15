Как обмануть любимую: Рожков из «Уральских пельменей» поделился «лайфхаком для женатиков»

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram разместил забавный ролик. Он показал, как женатые мужчины могут обманывать своих жен и сохранять при этом деньги у себя в кошельке.

«Лайфхак для женатиков», — подписал видео Андрей Рожков.

На кадрах видео можно увидеть, как Рожков созванивается со своей вымышленной женой. Она говорит: «Денег мне переведи на карту. Мне не хватает».

«Слышно что-то плохо тебя. Алло, алло, алло», — произносит Андрей Рожков и якобы в этот момент телефон у него зависает. Сам Рожков на несколько секунд замирает.

«Я говорю. Денег мне скинь на карту, Андрей! Андрей? Алло. Блин, сейчас вообще завис», — произносит жена Рожкова и кладет трубку.

«Все погнали», — говорит Андрей Рожков в конце видео.

Напомним, что Андрей Рожков сейчас вместе с коллегой Вячеславом Мясниковым выступает в шоу «Ваши пельмени». С основным составом юмористической команды он пересекается лишь на записях концертов для канала СТС.

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