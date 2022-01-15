Скрывает?: Регину Тодоренко заподозрили во второй беременности

Телеведущая никак не комментирует семейные планы на второго ребенка.

Стало известно, что поклонники Регины Тодоренко ожидают от нее заявление о беременности. Фолловеры опираются на внешнее преображение жены Влада Топалова.

Регина Тодоренко недавно размещала в своем микроблоге кадры, на которых у артистки чуть-чуть выпирал животик. Поклонники тут же заподозрили у Тодоренко вторую беременность.

Напомним, что Регина вместе с мужем воспитывает сына Майкла. Мальчику в этом году исполнится четыре года.

Отметим, что сама Регина Тодоренко никак не прокомментировала данную новость. Ее муж Влад Топалов также отмалчивается.

Ранее Регина Тодоренко не отрицала желания родить еще одного ребенка. Однако о сроках исполнения этого желания телеведущая не сообщила.

Тодоренко активно делится жизнью своего сына Майкла. Знаменитость поставила мальчика на коньки и впервые привела в Большой театр.

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