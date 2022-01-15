«Так хорошо провели вечер»: Лиана Шульгина отметила 24-летие с семьей в горах Сочи

Жена Арсения Шульгина – Лиана – поделилась подробностями своего праздника в Сочи. Именно там Шульгина стала на год старше.

Напомним, 14 января Лиана Шульгина отмечает свой день рождения. Невестке Валерии в этом году исполнилось 24.

Вместе с мужем, дочерью, родителями и сестрами Лиана Шульгина улетела в Сочи. Лиана покаталась на горных лыжах, а вечером поужинала в ресторане. Для семейного торжества молодая мама выбрала бархатное платье с квадратным вырезом.

Шульгина получила множество подарков. Среди них были огромные цветочные букеты. Жена младшего сына Валерии призналась, что впервые получила розы с необычной сердцевиной.

«Так хорошо провели вечер. Получать цветы в горах – необычно, но очень приятно. Мне впервые подарили розы с двумя сердцевинами. Так красиво!Видели такие?! Пап, мам, спасибо!», – поблагодарила Лиана родных.

Напомним, ранее Лина Шульгина рассказала, какой ритуал совершает в день рождения вот уже четыре года подряд. Знаменитость отметила, что для нее важно уединиться в праздничный день.

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