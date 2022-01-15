«С годовщиной, любовь моя»: Агутин показал архивное фото с неузнаваемой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают годовщину семейной жизни. Они прожили вместе 22 года. По этому случаю музыкант опубликовал в своем инстаграме архивный снимок.

«Это мое любимое фото. Мы здесь такие еще молодые… Впрочем, про это нудить не охота. Это не важно. Важно — какие. С годовщиной, любовь моя!» — написал Агутин.

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Невероятные! С праздником! Мои поздравления!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Варум и Агутин воспитали единственную дочь Елизавету, которая уже многие годы живет в США. Недавно она отметила свой 21-й день рождения и получила американский паспорт.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.