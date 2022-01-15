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«С годовщиной, любовь моя»: Агутин показал архивное фото с неузнаваемой Варум

Снимком музыкант поделился в своем инстаграме.

«С годовщиной, любовь моя»: Агутин показал архивное фото с неузнаваемой Варум
Леонид Агутин. Фото: Global Look Press

Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают годовщину семейной жизни. Они прожили вместе 22 года. По этому случаю музыкант опубликовал в своем инстаграме архивный снимок.

«Это мое любимое фото. Мы здесь такие еще молодые… Впрочем, про это нудить не охота. Это не важно. Важно — какие. С годовщиной, любовь моя!» — написал Агутин.

Леонид Агутин и Анжелика Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Скриншот: instagram.com/agutinleonid/

Фанаты бурно отреагировали на публикацию.

«Невероятные! С праздником! Мои поздравления!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Варум и Агутин воспитали единственную дочь Елизавету, которая уже многие годы живет в США. Недавно она отметила свой 21-й день рождения и получила американский паспорт.

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