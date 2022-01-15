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«Жирная, страшная и старая»: дочь Ларисы Долиной раскритиковала свою внешность

Ангелина Миончинская рассказала, что набрала лишние килограммы.

«Жирная, страшная и старая»: дочь Ларисы Долиной раскритиковала свою внешность
Лариса Долина. Фото: Instagram.com/larisa.dolina.official

Наследница исполнительницы Ларисы Долиной поделилась в семейном микроблоге в Instagram своим внешним преображением. Ангелина Миончинская устроила зажигательные танцы с дочерью.

Ангелина призналась, что сильно поправилась. Дочь Долиной давно не публиковала свежие фотографии. Однако недавно решилась показать себя.

Вместе с дочкой Сашей Ангелина танцевала в спальне. На Миончинской была длинная шелковая  ночная сорочка. С помощью оверсайзного изделия Ангелина хотела спрятать недостатки фигуры.

К слову, поклонники семьи Ларисы Долиной не обратили бы внимания на лишний вес знаменитости. Если бы Ангелина Миончинская не написала о своих изменениях во внешности.

«Когда ты жирная, страшная и старая, но есть нюансы и классная дочь!», – раскритиковала себя Миончинская.

Дочь и внучка Ларисы Долиной
Дочь и внучка Ларисы Долиной. Фото: Instagram.com/dolinalina

Примечательно, что именно Ангелина помогла похудеть своей знаменитой матери. Во время самоизоляции Миончинская готовила Долиной, полагаясь на строгое меню врачей.

Напомним, ранее историк моды Александр Васильев прокомментировал короткие наряды Ларисы Долиной. Телеведущему понравился образ певицы. Васильев признался, что он молодит Долину.

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Ангелина МиончинскаяЗвездные детиизменения во внешностиЛариса ДолинаРоссийские певицы