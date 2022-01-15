«Целовать тебя будут какие-то женщины»: Тимати наслаждается отдыхом с сыном, пока его можно носить на руках

У Тимати подрастают двое детей. Дочь Алису ему родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира – модель Анастасия Решетова. На днях рэпер улетел в отпуск, на этот раз в Колумбию, а в поездку взял и своих наследников.

В своем инстаграме Тимур делится кадрами с отдыха, показывает, как обучает Ратмира серфингу и наждается каждой минутой, проведенной с детьми.

«Наслаждаюсь временем, пока ты еще маленький и я могу носить тебя на ручках. Скоро ты прыгнешь в свою тачку и целовать тебя вместо папы будут какие-то женщины», — сказал Тимати.

Напомним, с Анастасией Решетовой Тимати расстался в 2020-м. После этого рэпер попытался устроить личную жизнь в проекте ТНТ «Холостяк», а позже был замечен в обществе украинской модели Саши Дони.

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